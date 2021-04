Stranger Things, ecco perché Bob ha fatto quella fine nella Stagione 2

Tutti i fan di Stranger Things non vedono l'ora di immergersi di nuovo nel misterioso e terribile, ma affascinante, Sottosopra, durante la quarta stagione della serie. Non abbiamo ancora una data di uscita certa per Stranger Things 4, e nel frattempo, non vi lasciamo soli, trattando di alcune curiosità e dietro le quinte incredibili dello show.

Abbiamo visto insieme come una nuova immagine dal set di Stranger Things 4 abbia mostrato il Sottosopra, ma oggi vogliamo trattare di uno dei personaggi più importanti della seconda stagione, ovvero il simpatico Bob Newby, interpretato dal bravissimo Sean Astin. Se non avete visto ancora la seconda stagione di Stranger Things, e avete intenzione di recuperarlo, vi invitiamo a non procedere oltre, e di tornare in un secondo momento, perché faremo spoiler.

Una storia sfortunata

Come sappiamo bene, purtroppo, il personaggio di Bob non è durato molto in Stranger Things. Presentato nella seconda stagione, ha iniziato una relazione con Joyce Byers (Winona Ryder), e i due sembravano molto felici insieme. Tuttavia, l'invasione delle creature dell'Upside Down non risparmia nessuno, e nell'ottavo episodio della seconda stagione, dal titolo Il Mind Flayer, Bob viene ucciso da alcuni Democani, dopo aver eroicamente salvato la situazione, poco prima di arrivare all'uscita del laboratorio dove si trovava il portale del Sottosopra.

In molti si sono chiesti perché uccidere così presto un personaggio amato e interessante. In effetti, per molto tempo, Ross e Matt Duffer - i creatori della serie - hanno fantasticato con l'idea di tenere in vita Bob ancora per un po'; tuttavia, i piani erano sempre stati quelli che l'uomo sarebbe dovuto rimanere all'interno dello show per una sola stagione, e la sua utilità era quella di dare un'occasione di crescita personale, e di sviluppo, al personaggio di Joyce. Ti ricorderemo per sempre, Bob.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quanti bambini vennero provinati per i ruoli da protagonisti di Stranger Things.