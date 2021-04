Stranger Things, ecco perché Nancy e Barb si chiamano così

Stranger Things è una serie televisiva di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix. Fin dalla prima stagione ha riscosso un grande successo, ma ci sono alcuni dettagli che forse non avete notato.

La prima stagione è stata pubblicata su Netflix nel 2016, la seconda l'anno seguente e per la terza si dovette attendere il 2019. Nello stesso anno è stata annunciata una quarta stagione che, attualmente, è già in fase molto avanzata della produzione.

La serie è stata accolta positivamente dalla critica, che ha lodato la caratterizzazione dei personaggi, il cast e l'atmosfera che omaggia il cinema di fantascienza, la musica e i riferimenti culturali degli anni ottanta. A proposito di riferimenti, ricordate i personaggi di Nancy e Barb?

La prima, interpretata dall'attrice Natalia Dyer, è una delle deuteragoniste di Stranger Things nonché la primogenita di Karen e Ted Wheeler. La seconda, invece, era un personaggio ricorrente nella prima stagione della serie, in cui appare come migliore amica di Nancy Wheeler. In seguito fu poi rivelato che era stata uccisa dal Demogorgone. I loro nomi, comunque, non sono per nulla casuali, ma sono stati presi da due celebri First Ladies del passato, Nancy Reagan e Barbara Bush.

I rispettivi mariti, ovvero Ronald Reagan e George H. W. Bush, erano in ottimi rapporti tanto che il secondo ha svolto il ruolo di vicepresidente durante il governo Reagan dal 1981 al 1989 per poi diventare egli stesso presidente degli Stati Uniti dal 1989 al 1993. Insomma, il riferimento in Stranger Things è abbastanza calzante anche considerando il carattere delle due ragazze in relazione a quello dei due presidenti americani.

Nelle scorse settimane, comunque, sono state condivise alcune foto dal set di Stranger Things 4, mentre ecco un'intervista a Gaten Matarazzo in cui parla del suo personaggio.