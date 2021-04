Stranger Things, i piccoli attori erano terrorizzati dai mostri: ecco come furono convinti

La prima stagione di Stranger Things è uscita nel 2016 e all’epoca i giovani protagonisti della serie Netflix erano davvero piccoli. Ognuno di loro ha dimostrato un talento straordinario per la recitazione, ma come hanno fatto i bambini a superare la paura del Demogorgone?

Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin) e Caleb McLaughlin (Lucas) sono stati i principali protagonisti della prima stagione arrivata in un momento perfetto per sfruttare la nostalgia degli anni '80, ma la storia stessa era un'incredibile miscela di generi diversi e personaggi unici che si sono riuniti in un unico pacchetto di successo.

Tutto comincia quando Will scompare misteriosamente dalla città di Hawkins, nell'Indiana. I suoi amici più cari, Mike, Dustin e Lucas non si danno per vinti e avviano le ricerche di pari passo a quelle della polizia e dello sceriffo Hooper (David Harbour). I bambini faranno la conoscenza di Undici e si scontreranno con il temibile Demorgogne ed il Sottosopra per salvare Will e Undici e riportarli a casa sani e salvi.



Gli attori erano, comprensibilmente, spaventati dai mostri con cui dovevano vedersela sul set così i creatori dello show, i fratelli Matt e Ross Duffer li hanno “aiutati” dicendogli che erano solo mostri simili a quelli di Monsters & Co., il film Disney Pixar.



Specialmente le giovani gemelle Anniston e Tinsley Price, che hanno interpretato il personaggio di Holly, la sorella minore di Nancy (Natalia Dyer) e Mike Wheeler, erano terrorizzate dato che avevano appena quattro anni all'epoca delle riprese della prima stagione.



Ma non sono i bambini, David Harbour, che ha interpretato Jim Hopper, ha confessato in un’intervista a ET di essere stato davvero spaventato dagli effetti pratici che l'attore del Demogorgone indossava sul set. "Quella cosa è spaventosa! Il ragazzo indossava una specie di vestito, e questa cosa orribilmente sfigurata con arti lunghi e ultraterreni."



Nella stessa intervista, prima del debutto su Netflix, Millie Bobby Brown ha detto: "Non aver paura" quando gli è stato chiesto cosa dovrebbero sapere i fan prima di guardare la serie. "Non aver paura. Non è spaventoso" ma immaginiamo che per qualche spettatore sia stato comunque così.



Per ottenere il massimo dagli attori, sono stati messi davanti a qualcosa di davvero spaventoso che potesse permettergli di rappresentare bene quella paura e catturarla in scena, rendendo Stranger Things una delle serie di maggior successo di Netflix e lanciando le carriere delle giovani star che stiamo vedendo crescere anno dopo anno.



Intanto potete dare un'occhiata alle foto dal set della quarta stagione di Stranger Things in attesa di sapere quando verrà rilasciata su Netflix e scoprire quanto hanno guadagnato i giovani attori di Stranger Things nel nostro approfondimento.