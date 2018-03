Stranger Things porta a casa 2 Kids Choice Awards, e Millie Bobby Brown ringrazia!

Le premiazioni per isi sono svolte sabato sera e Stranger Things di Netflix si è portato a casa non uno, ma due dirigibili arancioni, tra cui quello per il miglior Show TV!

Millie Bobby Brown ha ricevuto il premio come miglior attrice televisiva. La ragazzina, per l'occasione, indossava una camicia #NeverAgain ed è stata la prima dei molti vincitori e presentatori, a menzionare la "March for Our Lives", la marcia guidata dagli studenti, organizzata dai sopravvissuti alla sparatoria della Marjory Stoneman Douglas High School a Parkland, in Florida.

Ecco il discorso di Milie Bobby Brown:

"Le dimostrazioni della March for Our Lives - che hanno avuto luogo in tutto il mondo oggi - mi hanno ispirata e hanno avuto un impatto forte su tutti noi, in un modo o nell'altro. Sono fortunata ad essere qui stasera, per ricevere un premio in qualità di attrice. Sono così grata ... per l'opportunità che il nostro spettacolo, Stranger Things, mi ha dato ... Mi trovo qui, sono una privilegiata per avere la possibilità parlare ed essere ascoltata, spero di fare la differenza, di mandare un messaggio positivo e aiutare così a influenzare il cambiamento. C'è un supporto incredibile - un amore e una quantità di gentilezza tali in questa stanza in questo momento, che voglio dire a tutti di accoglierlo e trasmetterlo. Per gli angeli in mezzo a noi, il vostro spirito sopravvive."

John Cena, che presentava lo show, si è preso un momento per affrontare le proteste sul discorso relativo al controllo delle armi dicendo: "So che sarà una serata fantastica, ma i bambini di tutto il mondo l'hanno già resa una giornata incredibile." mostrando le immagini dalle marce di Washington , DC, Florida e Los Angeles.

Ecco, comunque, la lista di tutti i vincitori in tutte le categorie dei Kids' Choice Award di quest'anno:

MIGLIOR SHOW TELEVISIVO

The Big Bang Theory

The Flash

Fuller House

Henry Danger

K.C. Undercover

Saban’s Power Rangers Ninja Steel

Stranger Things — WINNER

The Thundermans

MIGLIOR ATTRICE TELEVISIVA

Candace Cameron Bure, Fuller House

Kaley Cuoco, The Big Bang Theory

Kira Kosarin, The Thundermans

Lizzy Greene, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn

Millie Bobby Brown, Stranger Things — WINNER

Zendaya, K.C. Undercover

MIGLIOR ATTORE TELEVISIVO

Andrew Lincoln, The Walking Dead

Grant Gustin, The Flash

Jace Norman, Henry Danger — WINNER

Jack Griffo, The Thundermans

Jim Parsons, The Big Bang Theory

William Shewfelt, Power Rangers Ninja Steel

MIGLIOR CARTONE ANIMATO

ALVINNN!!! and The Chipmunks

SpongeBob SquarePants — WINNER

Teen Titans Go!

Teenage Mutant Ninja Turtles

The Loud House

The Simpsons