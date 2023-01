Stranger Things porta a casa un altro record: è la serie più vista del 2022

C'era da aspettarselo, con oltre 52 miliardi di minuti visti, Stranger Things è risultata la serie tv più vista del 2022 stando alla popolarissima classifica Nielsen. Lo show dei Fratelli Duffer è riuscito a battere la concorrenza di altre produzione acclamatissime dal pubblico.

Stranger Things è seguita a stretto giro da Ozark mentre, nonostante il successo ottenuto negli ultimi mesi, Mercooledì deve accontentarsi "solo" del terzo gradino del podio. Nella classifica vi sono poi Cobra Kai, Bridgerton, Virgin River, Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Love Is Blind, Inventing Anna e poi The Crown.

Come potete vedere voi stessi, i primi posti sono occupati tutti da produzioni Netflix e bisogna attendere la posizione numero 11 per trovare uno show Prime Video e cioè The Boys. Gli Anelli del Potere si sono classificati solo al 15esimo posto, addirittura dopo The Last Kingdom, altra serie Netflix giunta alla sua stagione finale.

Il successo di Stranger Things in questa classifica non deve di certo stupire visto quanto i telespettatori hanno dimostrato di apprezzare questa nuova stagione della serie, con l'introduzione di un personaggio come Vecna che ha rimischiato tutte le carte in tavola, dando finalmente qualche indizio più dettagliato su quanto fin qui accaduto nella cittadina di Hawkins.

E voi, siete pronti per il gran finale? Ditecelo nei commenti.