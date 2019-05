Stranger Things, i protagonisti della Stagione 3 nei nuovi character poster

Il recente trailer di Stranger Things 3 , ad esempio, è dedicato al personaggio di Billy , l'irruente e violento ragazzo che ha fatto il suo ingresso in scena durante la Stagione 2. Ricordiamo che la nuova season sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 4 luglio.

La serie è scritta e diretta ancora una volta dai fratelli Duffer e rivedremo tutti i personaggi che ci hanno accompagnato nel corso delle prime due stagioni, incluse le new entry che negli scorsi episodi hanno affiancato in pianta stabile i protagonisti.

Ricordiamo che gli eventi della Stagione 2 si sono svolti nel periodo autunnale, per la precisione a ridosso della notte di Halloween. Questa volta, dunque, le avventure dei piccoli eroi alle prese con i fenomeni paranormali di Hawkins si sposteranno nuovamente nella stagione estiva .

Potete ammirare le locandine in calce alla notizia, dove vi riportiamo tutti i tweet e le immagini diffuse dai canali social ufficiali di Stranger Things. I poster ci mostrano i personaggi di fronte alle luci di un luna park, e recano l'ormai iconico claim che caratterizza la trama della terza stagione: un'estate può cambiare tutto .

La Stagione 3 di Stranger Things debutterà a luglio su Netflix per tutti gli abbonati al servizio streaming americano. Per l'occasione, l'account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato una serie di nuovi character poster, dedicati ai principali protagonisti delle prossime avventure nella cittadina di Hawkins.

OUR BOYS CAN CHANGE EVERYTHING pic.twitter.com/2DCglAOzXm — Stranger Things (@Stranger_Things) 20 maggio 2019

one billy can change everything pic.twitter.com/i8Naob1NpR — Stranger Things (@Stranger_Things) 20 maggio 2019

one jancy can change everything pic.twitter.com/xhzBTsy1Vn — Stranger Things (@Stranger_Things) 20 maggio 2019

one jopper can change everything pic.twitter.com/xVbLdOKRZX — Stranger Things (@Stranger_Things) 20 maggio 2019

one scoop can change everything pic.twitter.com/208MeAF5Md — Stranger Things (@Stranger_Things) 20 maggio 2019