Stranger Things, ecco quanti provini furono fatti per i 4 bambini: il numero vi stupirà!

I fan di Stranger Things non vedono l'ora di assistere alla stagione 4 della serie, che si prospetta più oscura e paurosa che mai, con Undici e i suoi amici che dovranno combattere contro le forze del Sottosopra. In attesa di scoprire quando potrebbe uscire Stranger Things 4, oggi vogliamo parlarvi di una curiosità davvero bizzarra sul prodotto.

Abbiamo visto insieme cosa convinse Millie Bobby Brown a rasarsi i capelli a zero per interpretare Undici in Stranger Things, e vogliamo trattare di un dietro le quinte, che riguarda le audizioni per i ruoli dei protagonisti nella serie scritta e ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer.

Lunghe selezioni

Di sicuro, Netflix, insieme alla produzione, per portare sugli schermi Stranger Things, non ha voluto lasciare assolutamente nulla al caso. Ciò è ravvisabile anche nel fatto che, per trovare i volti dei nostri amatissimi protagonisti, hanno portato avanti i casting per un periodo di tempo considerevole, provinando un numero impressionante di ragazzini.

Per arrivare alla decisione finale, le audizioni hanno coinvolto ben 1213 bambini, 906 maschi e 307 femmine. Se vi chiedete cosa abbiano dovuto interpretare questi giovani aspiranti attori, sappiate che gli è stato chiesto di leggere alcune scene dal pilot della serie, unite a svariate scene del film capolavoro tratto dal romanzo di Stephen King (che in molti sostengono sia stata una grande ispirazione per lo show), Stand By Me.

L'unico attore che è stato selezionato praticamente subito è Gaten Matarazzo, l'interprete di Dustin, che era semplicemente perfetto per la parte.

