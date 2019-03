Stranger Things: pubblicato il trailer della terza stagione!

Dopo aver pubblicato il primo poster di Strange Things 3, insieme alla data di uscita ufficiale, ecco che Netflix accontenta i propri fan mandando online il trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie.

Nel video, che come al solito potete guardare comodamente nell'articolo, ritroviamo tutti i protagonisti del fortunato show sci-fi: il filmato si apre con un simpatico scherzo organizzato ai danni di Dustin, con Undici che sfrutta i suoi poteri per muovere con la telecinesi i giocattoli dell'amico; appare chiaro fin da subito che la stagione giocherà sulla crescita dei protagonisti (com'è anche evidente dai corpi dei giovani attori, ormai non più bambini), e un montaggio frenetico ci mostra tantissime sequenze in cui i personaggi sono chiamati a lasciarsi alle spalle la loro infanzia.

Il trailer non specifica granché della storia, né quali saranno gli avversari da affrontare e i pericoli da superare, anche se possiamo vedere alcuni soldati stranieri (si era vociferato di invasori sovietici), e ovviamente mostri orripilanti e letali: il tutto, comunque, avrà luogo d'estate, nella cornice della Festa dell'Indipendenza.

Ricordiamo che Strange Things 3 arriverà in streaming on demand sulla piattaforma Netflix proprio dal 4 luglio. Natalia Dyer, che nella serie interpreta Nancy, in una recente intervista promozionale aveva garantito che Strange Things 3 sarà spaventosa.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il trailer? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.