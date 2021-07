Stranger Things, quando finirà la serie Netflix? Tutto quello che sappiamo

La data di uscita di Stranger Things 4 è ancora sconosciuta, e mentre i fan provano a fare calcoli sulle tempistiche di produzione e gli attori ci danno piccoli spoiler al riguardo, i Duffer Brothers, creatori della serie, ci parlano del futuro del gioiello di Netflix.

Nonostante la piattaforma non abbia ancora confermato una quinta stagione, Matt e Ross Duffer hanno dichiarato a The Hollywood Reporter che la quarta non sarà l’ultima season. Un’ottima notizia per gli spettatori, che già sanno che molto probabilmente non è ancora tempo di dire addio ai protagonisti di Stranger Things. I co-creatori della serie hanno inoltre aggiunto che sanno già quale sarà il finale e quando sarà. Ad aiutarli a comprendere meglio quale sarà il futuro dello show sarebbe stato proprio il periodo della pandemia, durante il quale hanno compreso anche come raccontare la loro storia in vista della decisione presa sulla conclusione delle avventure di Undici e dei suoi amici.

L’attore Joe Keery, interprete di Steve Harrington, ha infatti dichiarato che la differenza fra la stagione 4 e tutte le altre è proprio che in quest’ultima si sente che c’è un finale deciso e già “in vista”. Secondo Keery molti fili finalmente si collegano. Queste parole ci farebbe pensare che probabilmente già la quinta potrebbe essere la season finale di Stranger Things. O forse addirittura una sesta, considerando l’accordo pluriennale firmato dai Duffer Brothers con Netflix.

Quello che è certo è che la quarta ci sarà, e potrebbe arrivare prima di quanto ci aspettiamo, portando con sé tante novità e nuove avventure per Undici e i suoi compagni di viaggio. Nell'attesa scoprite insieme a noi tutti gli indizi sulla trama di Stranger Things 4 trapelati fin ora.