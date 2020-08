Stranger Things: quando si torna sul set? Lo svela Maya Hawke

Ormai sono passati mesi da quando i lavori di Stranger Things sono stati sospesi a causa del COVID e, nonostante altre produzioni stiano riprendendo a singhiozzi, per i fratelli Duffer la luce verde sembra non essere ancora scattata. Sull'argomento interviene Maya Hawke, che condivide con i fan la possibile data del ritorno sul set.

L'attrice ha infatti parlato di una possibile ripresa dei lavori a settembre durante un'intervista alla Associated Press, che troverete nel tweet in calce. A molti è sembrata titubante nelle sue dichiarazioni e non è ancora chiaro se perché siano informazioni riservate, sulle quali avrebbe preferito tacere, o se perché lo stato dell'emergenza sanitaria in America rende ancora incerto il ritorno sul set.

"È molto probabile [che Stranger Thing riprenderà i lavori a settembre], ma è tutto da vedere. Stiamo valutando la situazione giorno per giorno e preferiremmo aspettare che la situazione migliori per poter lavorare in sicurezza. Netflix sta agendo in modo responsabile con i suoi attori e tutte le sue troupe per cercare di garantire la sicurezza dei suoi collaboratori. Ripeto, stiamo procedendo con i piedi piombo, ma tutti desideriamo ardentemente tornare al lavoro".

Intanto, continuano i lavori di pre-produzione di Stranger Things 4 ed è stato annunciato proprio negli ultimi giorni che la serie dei fratelli Duffer continuerà anche dopo la quarta stagione. Scoprite il nostro focus sulle 10 serie TV da vedere assolutamente aspettando Stranger Things!