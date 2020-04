Stranger Things, quando uscirà la quarta stagione?

La terza stagione di Stranger Things si è conclusa lasciando il pubblico col fiato sospeso. Abbiamo successivamente scoperto che nella quarta tornerà David Harbour nel ruolo dell'agente Hopper. La produzione è stata sospesa lo scorso 13 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus: è il momento quindi di fare un riepilogo su ciò che sappiamo.

Innanzitutto, proprio a causa dell'interruzione forzata dovuta alla pandemia è al momento difficile ipotizzare una data di uscita per Stranger Things 4. Il cast si era già riunito nella stanza degli scrittori per la prima lettura al tavolo, come abbiamo visto in un video pubblicato a marzo, e le riprese erano iniziate.

Quello che è certo, almeno a quanto riporta TV Line, è che la prossima stagione sarà composta da otto episodi, come la prima e la terza (la seconda è stata quella più anomala da questo punto di vista, con nove episodi). Il primo si intitolerà The Hellfire Club, come si può vedere nel tweet in calce all'articolo, che mostra la prima pagina della sceneggiatura, e potrebbe trattarsi di un'allusione ai fumetti Marvel.

Il primo teaser ha inoltre indicato che i nostri eroi non sono più a Hawkins, e del resto già nel finale della terza stagione abbiamo visto la famiglia Byers trasferirsi in un'altra città, portando con sé anche Eleven (Millie Bobby Brown). Deadline riporta che buona parte della quarta stagione sarà girata nel New Mexico, e sarà la prima volta che lo show si allontana da Atlanta.

Per quanto riguarda la trama, secondo i fratelli Duffer "un nuovo orrore sta iniziando a emergere, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto". Sappiamo infine che ci saranno delle new entry, e che qualcuno dei ragazzini potrebbe trovare un lavoretto.