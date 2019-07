Stranger Things: ci sarà una quarta stagione? E una quinta?

Terminata una stagione, se ne fa un'altra. Non è così che si dice? Beh, tutti ce lo auguriamo dopo una terza stagione così piena di eventi come quella di Stranger Things. Ma quante possibilità ci sono che una quarta serie, o addirittura una quinta, vengano effettivamente realizzate?

David Harbour è in brodo di giuggiole per il finale di stagione, i fan sono già partiti a razzo con le varie teorie, e il cast è in modalità consolatoria per chi ha finito di vedere tutti gli episodi: la terza stagione di Stranger Things non poteva che sortire questi effetti.

Ma cosa ne sarà della serie?

L'anno scorso, Shawn Levy, uno dei produttori esecutivi dello show, aveva affermato in un'intervista che "la quarta stagione ci sarà di certo" e che la possibilità di una quinta non era da escludere.

Ma al momento, anche se quanto accaduto finora confermerebbe la realizzazione di ulteriori episodi, e gli stessi Fratelli Duffer hanno dichiarato in precedenza che quello che avevano in mente era un arco narrativo suddiviso in quattro stagioni - ma difficilmente di più... "Non so se potremo giustificare il fatto che ogni anno gli accade qualcosa di brutto" ammette Matt -, non è ancora arrivata nessuna dichiarazione ufficiale al riguardo da parte del network.

Eppure, la speranza c'è, ed è più che viva.

Voi che ne pensate, si fermeranno qui le avventure dei cittadini di Hawkins, Indiana? Fatecelo sapere nei commenti.

Tutte e tre le stagioni di Stranger Things sono attualmente disponibili su Netflix.