Stranger Things: nella quarta stagione tornerà Dungeons & Dragons? Lo rivelano i video

Essendo ambientato negli anni '80 ed avendo come protagonisti un gruppo di ragazzi, Stranger Things non poteva evitare di citare Dungeons & Dragons sin dalla prima stagione: a quanto pare il celebre gioco da tavolo è pronto a tornare anche nelle nuove puntate.

Nel video postato dagli autori della serie Netflix per celebrare il 6 novembre, data in cui Wyll Byers scompare, vediamo l'iconico dado di D&D mentre rotola sul tavolo. Ovviamente la paura che i giocatori si ritrovino ad incontrare il temibile Demogorgone è molta, ma per fortuna arriva l'account ufficiale di Stranger Things in soccorso. Nel video di risposta possiamo apprezzare la sequenza dall'alto.

La didascalia recita: "Non è il Demogorgone. Felice Stranger Things Day!".

Oltre a far capire agli spettatori il forte legame che univa i protagonisti, D&D è servito anche per introdurre diverse creature mostruose, a cui è stato dato il nome di Demogorgone e di Mind Flayer proprio in relazione ai mostri del gioco. Sembra proprio che nelle prossime puntate assisteremo ad un ritorno alle origini.

Difficile dire se la sequenza in questione sia stata costruita per qualcosa di concreto o se sia solo un riferimento da inserire in qualche trailer, ma gli appassionati hanno già iniziato a farsi domande, dopo aver apprezzato le foto pubblicate per lo Stranger Things Day.