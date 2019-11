Stranger Things: nella quarta stagione verranno introdotti quattro nuovi personaggi

Arrivano le prime indiscrezioni sulla quarta stagione di Stranger Things: secondo il sito TV Line, la serie tv targata Netflix dovrebbe introdurre quattro nuovi personaggi.

Dopo aver rivelato il probabile numero di espisodi della quarta stagione di Stranger Things, TV Line torna a colpire con un'altra notizia in esclusiva: i Fratelli Duffer starebbero cercando quattro attori di sesso maschile per interpretare dei nuovi personaggi nello show.

Tre di loro saranno adolescenti, mentre il quarto sarà un adulto. Al momento, non abbiamo molte informazioni al riguardo, se non che dei tre ragazzi, "uno è un metallaro, un altro è uno sportivo, e il terzo somiglierebbe parecchio al gemello strafatto di Fuori di Testa, Jeff Spicoli". L'adulto in questione, invece, "avrebbe delle caratteristiche che fanno pensare a una sua prominente presenza in una certa storyline molto lontano da Hawkins".

Il sito ci tiene comunque a ricordare ai propri lettori che l'inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things (programmate per gennaio 2020) non arriverà ancora per diversi mesi, quindi i ruoli sopra elencati potrebbero essere modificati o addirittura del tutto tagliati dalla storia.

Intanto, gli autori di Stranger Things stuzzicano i fan con dei nuovi indizi, mentre Millie Bobby Brown rivela i suoi desideri per la quarta stagione.