Stranger Things, la quinta stagione sarà l'ultima? Ecco i motivi per cui potrebbe esserlo

La produzione di Stranger Things 4 è stata fermata dall'emergenza sanitaria, e sappiamo, sebbene non ancora per via ufficiale, quando riprenderanno a girare lo show Netflix.

E' normale per i fan non volere che la propria serie preferita finisca, e per quanto riguarda Stranger Things il plauso di pubblico e critica è più che meritato, ma anche la serie dei Duffer Brothers è destinata, prima o poi, a terminare.

Ma se la chiusura dello show fosse più vicina di quanto ci si aspetti? Già Matt e Ross Duffer - oltre che alcuni altri membri del cast di Stranger Things - hanno iniziato da qualche tempo ad alludere ad una quinta stagione conclusiva, che oltre a suggerire i tempi per terminare la narrazione, suggerisce anche l'idea che i Duffer Brother sappiano già come terminerà la storia.

Anche la trasformazione nel personaggio di Hopper potrebbe indicare per la serie una dirittura d'arrivo. David Harbour ha infatti rivelato quanto sarà introspettiva per Hopper questa stagione, che viaggerà in campi inesplorati fin'ora. E proprio questa trasformazione potrebbe essere vista come l'avvio verso la conclusione del suo arco narrativo.

Se prendiamo per buone le dichiarazioni dei Duffer Brothers e indichiamo la quinta stagione come ultima, allora Hopper si sta preparando per affrontare l'ombra nella quarta parte dello show.

Fatto sta che dall'anteprima di Stranger Things 4 questa quarta attesissima stagione sembra ambientarsi in uno spazio in cui dovrà avvenire una sorta di catarsi per i personaggi, che oltre ad affrontare il Sottosopra - dove pare si ambienterà gran parte della storia - dovranno anche far fronte a cosa significhi crescere e confrontarsi con i problemi degli adulti.

La quinta stagione sarà l'ultima? E' presto per saperlo con certezza, ma intanto la storia si sta evolvendo e diventa sempre più oscura, e come insegna il viaggio dell'eroe, la narrazione sembra stia arrivando ad un punto cruciale. Voi cosa ne dite? Ci sono altri elementi che vi fanno pensare ad una stagione finale imminente all'interno della storia? Scrivetelo qui sotto nei commenti.