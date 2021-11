Stranger Things: i ragazzi tornano negli anni '80 nel nuovo promo della stagione 4

Il nuovo trailer di Stranger Things 4 ci ha permesso di riabbracciare i ragazzini più amati di Netflix, nati dall'idea dei fratelli Matt e Ross Duffer. Ora, con un nuovo promo, i protagonisti della serie ci mostrano sui social come avviene facilmente la trasformazione nei personaggi che interpretano.

In un nuovo video pubblicato sui social dai canali ufficiale di Stranger Things gli attori Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Sadie Sink (Max Mayfield), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Priah Ferguson (Erica Sinclair) e Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper), hanno preso parte ad un divertente reel in cui con estrema rapidità, si spogliano degli abiti della loro vita reale reale per passare a quelli delle loro controparti della serie. I nuovi look sono in linea con l'ambientazione anni '80 dello show, ed è possibile anche scorgere un breve cenno al Marvel Cinematic Universe.

Il look della quarta stagione di Dustin includerà un nuovo cappellino e una maglietta con la scritta Hellfire Club, un gruppo legato agli X-Men guidato da Sebastian Shaw ed Emma Frost, apparso per la prima volta nelle pagine di The Uncanny X-Men #129, pubblicato nel 1980. Questo club infernale è composto da persone ricche ed influenti, che in realtà non sono altro che mutanti in cerca di maggiore potere politico ed economico per poter influenzare la società in cui vivono.

Intanto, abbiamo scoperto che Stranger Things 4 non arriverà prima dell'estate 2022, e questo significa che tra la stagione 3 e la nuova tranche di episodi ci saranno ben 3 anni di distanza. Voi riuscirete a reggere ancora l'attesa così a lungo?