Stranger Things, le reazioni del cast al matrimonio di David Harbour con Lily Allen

Il cast di Stranger Things ha inviato le proprie congratulazioni al co-protagonist David Harbour, sposatosi poche ore fa a Las Vegas con Lily Allen. La coppia ha documentato sui social il matrimonio, con tanto di sosia di Elvis Presley e pranzo in un fast-food. I commenti entusiasti dei giovani colleghi dello show non si sono fatti attendere.

Harbour e Allen hanno pranzato all'In-N-Out Burger e Finn Wolfhard ha commentato:"INANDOUT4LYFE". David ha scherzosamente risposto all'interprete di Mike Wheeler:"[...] Uh, la gioventù d'oggi".

Anche Millie Bobby Brown ha commentato emozionata i fiori d'arancio del suo padre adottivo nella serie:"Hopper è ammanettato. Wow. Papà sono orgogliosa!!! Ti voglio bene, così tanto felice per te!".



Cara Buono, interprete di Karen Wheeler nella serie, ha commentato:"Congratulazioni e auguri!", facendo inoltre riferimento alla scelta di pranzare nel fast food.

Nel post pubblicato sui social, David Harbour ha dichiarato:"In un matrimonio officiato dal re stesso [il sosia di Elvis], la principessa del popolo ha sposato il suo devoto, di umili origini, ma gentile titolare della carta di credito in una bellissima cerimonia illuminata dal cielo cinereo per gentile concessione di uno stato in fiamme a miglia di distanza nel mezzo di una pandemia globale. I rinfreschi sono stati serviti in seguito in un piccolo ricevimento".

Lily Allen dal suo account ha condiviso alcune foto della giornata, accompagnandole con emoji a forma di cuore.

Su Everyeye trovate la recensione di Stranger Things 3 e un approfondimento su Stranger Things 4.