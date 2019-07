Stranger Things, il nostro recap della seconda stagione

Lo sappiamo, lo sappiamo: non vedete l'ora che arrivi la terza stagione di Stranger Things. Ma siete sicuri di ricordarvi tutto quello che è successo a Will, Mike, Eleven e compagni nella seconda? Se avete qualche dubbio o volete semplicemente rinfrescarvi la memoria, ecco il nostro recap della seconda stagione di Stranger Things

La seconda stagione di Stranger Things (qui trovate la nostra recensione) si è aperta con alcuni eventi chiave: la ricomparsa di Eleven (Millie Bobby Brown), rifugiatasi a casa dello Sceriffo (David Harbour), l'arrivo dei Fratelli Mayfield, Max (Sadie Sink) e Billy (Dacre Montgomery) a Hawkins, e le sempre più frequenti visioni di Will del Sottosopra.

In più, scopriamo l'esistenza di altri individui dotati di poteri come quelli di Eleven, ai quali la ragazzina si unirà per cercare vendetta nei confronti degli scienziati che hanno operato esperimenti su di loro.

Ma per fortuna per i nostri ragazzi, Eleven tornerà in tempo da Mike (Finn Wolfhard) e gli altri per salvare la situazione, e riuscirà a fermare la creatura che si era impadronita della mente e del corpo di Will (Noah Schnapp), scatenando il caos nella cittadina: il Mind Flayer, ovvero il Mostro delle Ombre.

E se i ragazzini avranno il loro lieto fine, e si verranno anche a creare dei momenti romantici tra di loro (vedi il bacio tra Mike e Eleven e il ballo tra Max e Lucas/Caleb McLaughlin), per i più "adulti" le cose si fanno decisamente più complicate: si scioglie il triangolo Steve-Nancy-Jonathan, con il primo (Joe Keery) che, scaricato dalla ragazza, si concentrerà sul suo nuovo ruolo di "fratello maggiore", mentre i secondi (Natalia Dyer e Charlie Heaton) si avvicineranno sempre di più. Anche Joyce (Winona Ryder), che sembrava aver trovato l'amore con Bob (Sean Astin), dovrà invece soffrire ancora, poiché questi perirà durante uno scontro con le creature del sottosopra.

Infine, ultimo evento degno di nota presente nel nostro recap, l'adozione ufficiale di Eleven da parte dello Sceriffo, che decide di diventare a tutti gli effetti suo padre.



La terza stagione di Stranger Things arriverà domani, 4 luglio, su Netflix.