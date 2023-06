Stranger Things, il regista di Prey dirigerà un episodio della quinta stagione!

Dan Trachtenberg è pronto per entrare nel sottosopra: il regista di Prey, Black Mirror e The Boys, infatti, è ufficialmente arruolato per la quinta stagione di Stranger Things! Tuttavia, il suo ruolo sarà limitato a un solo episodio.

Gli sceneggiatori hanno iniziato a realizzare Stranger Things 5 già nell'agosto 2022, ma lo sciopero della Writers Guild of America all'inizio del 2023 ha rallentato notevolmente i lavori in corso. Era il 22 giugno 2023 quando Maya Hawke confermò le riprese in stop per Stranger Things 5.

In compenso, l'universo narrativo creato dai fratelli Duffer è tutt'altro che in dirittura d'arrivo: i due registi, infatti, hanno annunciato uno spin-off live-action, uno animato e un adattamento teatrale britannico. Quest'ultimo – intitolato The First Shadow – terrà la premiere al Phoenix Theatre e racconterà i numerosi eventi che si svolgono nel 1959 nella città di Hawkins, così da raccontare le origini di Vecna, Joyce e Hopper. Quali altri sorprese ci riserverà il franchise?

Le prime quattro stagioni – andate in onda su Netflix dal 2016 al 2022, per un totale di venticinque episodi – hanno riscosso un successo esorbitante e ottenuto quattro candidature al Golden Globe. Tra gli attori principali ricordiamo Mille Bobby Brown (Undici/Jane Ives), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers) e Sadie Sink (Max Mayfield).

Tornando alla new entry, invece, non dubitiamo che il regista di Prey riuscirà a mantenere alta l'asticella qualitativa anche nell'episodio futuro di Stranger Things. In un'altra occasione, Dan Trachenberg si è espresso sul sequel di The Predator, definendolo "fuori di testa".