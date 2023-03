Stranger Things: la riduzione teatrale racconterà le origini di Vecna, Joyce e Hopper

Dopo la conferma che gli autori Matt e Ross Duffer erano al lavoro su dei potenziali spin-off di Stranger Things, è arrivata la notizia che il primo di questi farà il suo debutto sul palcoscenico a teatro. In questa riduzione saranno raccontate le origini di alcuni personaggi principali, inclusi Vecna, Joyce e Hopper, e si svolgerà 25 anni prima.

La sinossi completa recita: "La macchina del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che ricominciare da capo non è così facile... e le ombre del passato hanno una portata molto lunga".

Naturalmente, gli spettatori della quarta stagione di Stranger Things sapranno che Creel si trasformerà nel grande cattivo Vecna. Quindi è certamente interessante sapere che vedremo di più della sua storia di origini, accennata in alcuni flashback durante l'ultima stagione. Anche i personaggi preferiti dai fan, Hooper (interpretato da David Harbour nello show di Netflix) e Joyce (Winona Ryder nella serie di Netflix), avranno una origin story più ampia in preparazione della stagione finale dello show.

Il nuovo spettacolo è basato su una storia originale dei fratelli Duffer, showrunner di Netflix, e di Jack Thorne e Kate Trefry. Stranger Things: The First Shadow debutterà al Phoenix Theatre di Londra alla fine del 2023 ed è diretto da Stephen Daldry.

"Siamo entusiasti di Stranger Things: The First Shadow", hanno dichiarato i fratelli Duffer in un comunicato. "Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stato a dir poco stimolante, e Kate Trefry ha scritto una riduzione che è a tratti sorprendente, spaventosa e sentita. Incontrerete nuovi personaggi accattivanti e altri molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli".

Il mese scorso, i fratelli Duffer hanno smentito l'arrivo di uno spin-off su Undici.