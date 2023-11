Stranger Things, niente ringiovanimenti digitali per i protagonisti: Shawn Levy chiarisce

Con il passare degli anni l'età degli attori di Stranger Things è diventata (ed era prevedibile che accadesse, d'altronde) un problema impossibile da ignorare: sarà davvero ancora possibile, durante la quinta stagione, presentare Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e soci come dei ragazzini in età scolastica?

A parlare della quinta stagione è stato il produttore Shawn Levy, che ha fatto particolarmente discutere con una dichiarazione circa la necessità di fare tutto il possibile per far sì che le star dello show continuino a dimostrare l'età che dovrebbero avere secondo la serie Netflix: il regista di Free Guy, però, non intendeva accennare al ringiovanimento digitale.

"No, mi ha sorpreso molto il fatto che quell'unica frase abbia avuto un'eco così ampia. Il punto è che sappiamo cosa stiamo facendo con questa serie. Il nostro cast è brillante e i personaggi che i Duffer hanno creato sono così vivi. Non sono preoccupato per coloro che dovranno indossare gli abiti di scena e portarli in vita" sono state le sue parole.

Insomma, Stranger Things non subirà il trattamento The Irishman: cosa ne dite? Pensate che sia ancora possibile affidarsi al solo trucco per rendere il tutto credibile? Diteci la vostra nei commenti! Oggi pomeriggio, intanto, è partito il countdown per lo Stranger Things Day.