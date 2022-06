Stranger Things, il ritorno in top 10 ha anticipato l'uscita della quarta stagione

Il successo di Stranger Things è stato tale da andare probabilmente oltre le aspettative della produzione stessa: lo show Netflix può permettersi di far passare anni tra una stagione e l'altra senza che ciò incida negativamente sull'accoglienza riservata ai nuovi episodi, con l'attesa che, anzi, sembrerebbe aver giocato a favore della serie.

Lo show dei Duffer, in effetti, sta battendo record su record: tanto per dirne una, Stranger Things è la serie anglofona più vista di sempre su Netflix, ma è anche nuovamente tornata in pianta stabile nella top 10 degli show più visti sulla piattaforma... Ben prima che la quarta stagione facesse il suo esordio!

Già, perché l'avvicinarsi dell'uscita dei nuovi episodi di Stranger Things deve aver spinto buona parte dei fan a dedicarsi a un rewatch totale o parziale dello show, anche allo scopo di fare un recap degli eventi che ci hanno portato a questa resa dei conti: nella settimana tra il 16 e il 22 maggio, ad esempio, la serie con Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder si è piazzata al settimo posto tra gli show più visti su Netflix, con ben 378 milioni di minuti visualizzati dagli utenti.

Insomma, di Stranger Things basta fare il nome: il successo dello show può esser testato anche senza attendere l'uscita dei nuovi episodi! Numeri a parte, in un nuovo video Netflix ci ha mostrato il lavoro di make-up su Vecna.