Stranger Things: rivelato il villain della terza stagione?

Fin dall'inizio di Stranger Things, i fan hanno saputo che i principali antagonisti della serie Netflix sarebbero stati rappresentati dalle creature ultraterrene che vivono nel Sottosopra, ma nella terza stagione le cose potrebbero essere diverse.

Qualche giorno fa, un utente di Reddit ha notato che l'elenco dei crediti della serie presentato su IMDb includeva i membri del cast che si uniranno alla serie nel corso degli episodi della terza stagione: nella lista, alcuni di questi personaggi sono descritti come "Soldato russo", altri come "Guardia russa". L'intrigo si accende quando, a poche ore dall'arrivo su internet di questa notizia, i crediti di IMDb sono stati cambiati in "Soldato" e "Guardia".

E' possibile dunque che questi indizi possano suggerire importanti rivelazioni circa ciò che ci aspetta nei prossimi episodi dello show. Chi ha seguito la serie finora sa di certo che il governo americano ha svolto un ruolo cruciale nei precedenti episodi, conducendo esperimenti su Undici e addirittura aprendo un portale per il Sottosopra. Secondo voi è possibile che nella terza stagione saranno coinvolti i russi? Dopo la corsa all'allunaggio, nel mondo di Stranger Things è possibile che una seconda guerra fredda si sia scatenata per il Sottosopra, con i due governi che si danno battaglia per primeggiare in questo nuovo campo scientifico.

Negli '80 gli Stati Uniti erano pervasi da un profondo senso di paranoia circa il coinvolgimento e l'infiltrazione delle spie russe nella propria società. E' probabile che, se il rumor dovesse rivelarsi azzeccato, Stranger Things 3 provi a raccontare a modo suo questo particolare clima politico.

Che ne pensate in proposito? Fatelo sapere nei commenti!

In attesa di un trailer ufficiale, vi ricordiamo che Stranger Things 3 arriverà su Netflix nel corso del 2019.