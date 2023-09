Stranger Things, anche Robert Englund sarà nella stagione 5?

Tra le new entry della Stagione 4 di Stranger Things c'era anche Robert Englund nei panni di un personaggio terrificante e al tempo stesso affascinante che scopriamo essere il padre del villain principale della serie, Vecna. Parlando a una convention con i fan, l'attore ha parlato di un suo possibile ritorno nel personaggio nell'ultima stagione.

Ora che Stranger Things si concluderà con l'imminente quinta stagione, la serie dovrà concludere la storia di Vecna e Englund ha dichiarato che gli piacerebbe tornare nei panni di Victor Creel, se possibile. Parlando con i fan al Terror Con di recente, England ha spiegato che gli piacerebbe tornare e che i creatori della serie hanno avanzato l'idea, ma resta da vedere se accadrà.

"In Stranger Things 4, c'è una sequenza con Natalia [Dyer] che cammina in una specie di paesaggio onirico alla Nightmare", ha detto Englund. "Ho sentito la voce fuori campo di Vecna, mio figlio Vecna, che dice: 'Ah, il vecchio Victor. Me lo ricordo bene. Forse dovrei fargli visita'. Quindi, nella quinta stagione avranno la possibilità di uccidermi sullo schermo o di dire al pubblico che Vecna mi ha ucciso. Ne hanno parlato, ma ci sono molte cose da organizzare. Sarebbe divertente per me farlo".

Nel frattempo, potete guardare la prima immagine di Stranger Things: The First Shadow, la trasposizione teatrale della serie, che fungerà da prequel.

Mentre Englund si è rivelato la scelta perfetta per interpretare Victor - soprattutto perché Vecna come personaggio è stato ispirato dall'iconico ruolo di Englund, Freddy Krueger - Matt e Ross Duffer hanno precedentemente rivelato che è stato Englund stesso a registrare un provino per il ruolo.

"Vorrei fosse stata una nostra idea di casting, o anche il nostro direttore del casting. Ha semplicemente presentato un nastro, ed è questa la cosa più assurda", aveva rivelato Matt Duffer a Variety.

"Non avrei mai pensato di rivolgermi a lui, si trattava di un solo episodio... era un ruolo enormemente importante e Carmen Cuba, è brillante, la nostra direttrice del casting, ci ha mandato tutti questi nastri. Non ci avverte, non ci anticipa nulla, le piace solo mandarli tutti insieme. Poi guardiamo tutti questi provini per Victor e nel mezzo c'è Robert Englund sdraiato in una vasca da bagno che pronuncia un monologo".