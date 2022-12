Stranger Things, Sadie Sink: 'Ecco l'unica bugia che dissi per ottenere il ruolo di Max'

Arrivata in un secondo momento rispetto agli altri giovanissimi, Max è diventata in breve tempo uno dei personaggi più amati di Stranger Things e ora si teme per lei. A interpretarla Sadie Sink, che rivela di aver detto una sola bugia nel corso dell'audizione per ottenere il ruolo: ecco quale.

Brutte notizie per Stranger Things 5. A causa delle ultime dichiarazioni di David Harbour (Sceriffo Hopper) sulla sovrapposizione delle riprese di Thunderbolts per conto dei Marvel Studios, la quinta stagione sul Sottosopra precedentemente fissata a metà 2024 potrebbe arrivare sul catalogo Netflix in ritardo. Si parla della fine dell’anno o forse addirittura del 2025.

Nel frattempo brutte notizie – ma fisiologiche alla storia – per i personaggi principali della serie, dal momento che sembrano piuttosto improbabili degli spinoff di Stranger Things sui protagonisti, a mo’ di sequel. L’intenzione dei Duffer Brothers è quella di chiudere tutti gli archi narrativi e per alcuni personaggi in particolare potrebbe essere già cominciato l’inizio della fine. Fra questi anche Max, alla luce di quanto accaduto alla fine della quarta stagione.

Ma per fortuna, la sua interprete Sadie Sink (come anche molti altri membri del cast) sono già avviati verso altri progetti: di recente The Whale con Brendan Fraser. Ormai la Sink non deve più temere i provini, ma all’epoca era una completa sconosciuta. E per assicurarsi il ruolo non poté fare a meno di raccontare una piccola bugia bianca durante l’audizione.

Lo ha raccontato al Jimmy Kimmel Live, legandosi al rapporto del personaggio col mondo dello skating. Su quest’ultimo non ha mentito, ma aggiunto qualcosa in più sulla questione rollerblade: “Ho detto che avevo esperienza con i rollerblade, che era solo una bugia! Lo skateboard e il pattinaggio non vanno di pari passo, quindi non so perché ho pensato che potesse essere d’aiuto”. Effettivamente non abbiamo visto Max indossare dei roller durante la stagione, visto che il punto dello skate era proprio dare al personaggio quel qualcosa in più di mascolino (almeno secondo il pregiudizio degli Anni ’80, ambientazione della serie).