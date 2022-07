Stranger Things, Sadie Sink meritava la nomination Emmy per il ruolo di Max?

Alcuni giorni fa sono state annunciate le momination per gli Emmy 2022 e con molto dispiacere i fan di Stranger Things hanno notato che tra i candidati non compare Sadie Sink, l'interprete di Max che in questa stagione dello show Netflix sembra aver conquistato all'unanimità sia il pubblico che la critica.

La giovane attrice è stata infatti un punto focale negli episodi conclusivi dello show creato dai Fratelli Duffer, non solo perchè stata utilizzata come esca per Vacna ma anche perchè a lei, sono collegati alcuni dei momenti più intensi di Stranger Things 4.

Sono molte le scene che secondo i fan avrebbero dovuto permetterle di ottenere una nomination agli Emmy, prima tra tutte la lettera dedicata a Billy. Inoltre il pubblico ha apprezzato molto la grande versatilità dell'interprete di Max che è riuscita ad apparire tanto estremamente vulnerabile (come quando si trova a colloqui con la psicologa Ms. Kelly), tanto forte e impavida (come quando decide di provocare Vecna fino ad essere quasi uccisa). Amatissima poi la scena con Lucas in cui la ragazza le concede finalmente un nuovo appuntamento dopo la fine della loro love story. É stata proprio Sadie Sink in fondo, ad aver spedito Running Up That Hill di nuovo in testa alle classifiche.

Addirittura, Wynona Raider l'ha paragonata a Meryl Streep e sorprende dunque che tra i nominati di quest'anno agli Emmy non sia stata minimamente presa in considerazione la giovane star di Stranger Things. Il destino di Max dopo il sorprendente finale di stagione appare più che mai incerto ma, al di là dei dubbi sul futuro del personaggio, Sadie Sink avrebbe meritato la nomination? Diteci la vostra nei commenti.