Stranger Things: Sadie Sink paragona la serie Netflix al corto di Taylor Swift

Sadie Sink, interprete di Max in Stranger Things, ha recentemente parlato delle similitudini tra il lavoro sulla serie Netflix e la sua collaborazione con Taylor Swift. Per chi non lo ricordasse, infatti, la giovane attrice è comparsa nel videoclip/ cortometraggio All Too Well diretto dalla cantante americana.

Sembrerebbe improbabile, dall'esterno, che le due esperienze abbiano delle cose in comune. I ruoli, infatti, sono profondamente diversi, e i contesti anche, eppure Sink ha spiegato a Variety che i prodotti non sono così lontani l'uno dall'altro.

"Credo che la cosa che c'è in comune sia che entrambe le fan-base sono così incredibilmente appassionate e leali" ha detto l'attrice nel corso dell'intervista. "Per quanto riguarda Stranger Things, sono in circolazione dalla prima stagione e col cambiamento di età è incredibile. È proprio come un fenomeno mondiale. E lo stesso vale per Taylor Swift! Sono davvero simili in molti modi".

Nel corso della quarta stagione, l'attrice ha conquistato uno spazio maggiore nella serie, con il personaggio di Max che è centrale nel dramma in atto. Proprio questo le ha dato la possibilità di far conoscere le sue notevoli doti recitative, già messe in luce dal corto di Taylor Swift. Qui, infatti, Sink interpretava la protagonista del dramma romantico portato sullo schermo, che ricordava il rapporto tra la cantante e Jake Gyllenhaal.

E voi, cosa ne avete pensato di questi due prodotti? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 4.