Stranger Things, Sadie Sink poteva perdere il ruolo di Max: 'Considerata troppo vecchia'

Superata la delusione per la mancata nomination agli Emmy, Sadie Sink è tornata a parlare di Stranger Things e a quanto pare, inizialmente, la giovane attrice era stata considerata troppo "vecchia" per interpretare il ruolo di Max Mayfield.

Quando ha sostenuto il provino per ottenere il ruolo nella seconda stagione infatti, l'attrice aveva già 14 anni e gli autori pensavano che fosse troppo in là con gli anni. Sadie Sink però non si è arresa e ha preteso di dimostrare le proprie capacità sul campo e così ha preteso di avere più tempo e più spazio nel corso dell'audizione, ottenendo così la parte che l'ha resa popolare presso il grande pubblico.

"Ero considerata troppo vecchia. Ma non mi sono arresa. Ma non mi sono arresa. Li ho implorati, li ho supplicati, gli ho chiesto di darmi più materiale in modo da poter mostrare loro qualcosa di nuovo".

I suoi sforzi sono stati sicuramente ripagati e addirittura, proprio per via delle sue straordinarie capacità, Sadie Sink è stata paragonata a Meryl Streep. Certo, per raggiungere i risultati ottenuti dall'attrice vincitrice di ben 3 Premi Oscar, c'è ancora molto da fare ma, l'interprete di Max sembra essere sulla buona strada. Tra l'altro, parlando dell'effetto del mondo dell'intrattenimento su di lei e sulle sue co-star di Stranger Things, la Sink ha detto:

"È una situazione così strana e particolare in cui io e tutto il cast di Stranger Things ci siamo trovati perché, il mondo sa chi sono i nostri personaggi ma noi, stiamo ancora cercando di capire chi siamo come persone. Penso che essere nel settore ti faccia crescere più velocemente. Ma ci sono anche dei lati positivi, tutto il cast sta affrontando questa cosa, la stiamo affrontando tutti insieme. Onestamente, la mia vita è sembrata un po' come un film di formazione".