Stranger Things, Sadie Sink rivela l'obiettivo principale della quarta stagione

Continuano le interviste concesse dai giovani protagonisti di Stranger Things che prossimamente torneranno nella quarta stagione della serie straccia-record di Netflix. L'ultima è stata sostenuta dalla giovanissima Sadie Sink, che nella serie dei Duffer Brothers interpreta Maxine "Max" Mayfield, entrata nel cast dalla seconda stagione dello show.

Parlando della quarta stagione in arrivo, l'attrice proprio come David Harbour prima di lei, ha descritto la nuova stagione di Stranger Things come la più grande di sempre, aggiungendo tra l'altro che l'obiettivo fissato si è alzato di parecchio rispetto al passato: "In termini di scala produttivi questo show diventa più grande e più grande ogni anno, quindi sì è semplicemente incredibile vedere dove arriveranno con la nuova storyline. Quest'anno è davvero fantastico. E l'asticella si è alzata davvero molto più in alto. Più in alto di quanto non sia mai stata".

Ancora tutto tace sulla trama che verrà raccontata in Stranger Things 4, ma la fine della stagione 3 ha portato i fan a fare delle speculazioni sul destino di Hopper dopo la sua apparente scomparsa per chiudere la frattura tra il mondo degli umani e il Sottosopra. Nei trailer ufficiale di Strangfer Things Hopper è vivo e vegeto e dovremo capire dove e come ha passato il tempo trascorso tra la fine della stagione e l'inizio di quella nuova.

Molto probabilmente una nuova minaccia incomberà su Hawkins e i suoi abitanti, con le dinamiche tra i protagonisti che si faranno ancora più complicate. I protagonisti potrebbero avere nuovamente a che fare con i russi che sono in possesso di un Democane. La Russia avrà sicuramente un ruolo importante nella nuova stagione perché è proprio lì che sembrerebbe trovarsi il redivivo Hopper.

Nell'attesa, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla quarta stagione di Stranger Things.