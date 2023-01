Stranger Things, Sadie Sink sulla Stagione 5: 'Non ho idea di cosa accadrà ma ci sarò'

Le riprese di Stranger Things 5 devono ancora prendere il via, ma i fan stanno già iniziando a chiedersi cosa accadrà in quella che sarà la stagione conclusiva della serie dei record di Netflix. In particolare, visto come termina la sua storia nella quarta stagione, ci si chiedeva quanto spazio avrà Max, così Sadie Sink ha voluto dire la sua.

Intervenuta nel corso della trasmissione Today, l'attrice che sarà nelle sale a febbraio con The Whale, ha parlato di quello che sa della quinta e ultima stagione di Stranger Things: "Sappiamo che sta prendendo forma e che è l'ultima stagione, quindi sarà emozionante, ne sono certa", ha detto la Sink, presente a Today per promuovere la sua performance nell'apprezzato film di Darren Aronofsky. "Non posso fare spoiler, perché, visto il modo in cui il mio personaggio è finito nella quarta stagione, non ho idea di cosa succederà. Ma ci sarò".

Il personaggio interpretato dalla Sink, Max Mayfield, ha concluso la quarta stagione in coma dopo essere stata quasi uccisa dal cattivo Vecna. Quello che le succederà sarà probabilmente fondamentale per l'inizio della Stagione 5.

"Sarà terribile. Sarà orribile", ha detto l'attrice a proposito della conclusione dello show con la quinta stagione. "Questi ragazzi, l'intero cast e la troupe, sono una famiglia. La gente lo dice sempre, ma lo penso davvero. E pensare che dobbiamo dire addio a questa sicurezza e sapere che non ci vedremo per la stagione successiva... È spaventoso e triste, ma credo sarà emozionante passare al prossimo capitolo [delle nostre vite, ndr.]".

I tempi di realizzazione della prossima stagione della serie saranno piuttosto lunghi. A causa delle ultime dichiarazioni di David Harbour sulla sovrapposizione delle riprese di Thunderbolts per conto dei Marvel Studios, Stranger Things 5 precedentemente fissata a metà 2024 potrebbe arrivare sul catalogo Netflix in ritardo. Si parla della fine dell’anno o forse addirittura del 2025.