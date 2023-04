Stranger Things, la quinta stagione sarà legata a La casa - Il risveglio del male

I punti in comune tra Stranger Things ed Evil Dead Rise sono molteplici - basti pensare alle ricorrenza del sangue e alle entità sovrannaturali, - ma il secondo è decisamente più horror; di conseguenza, molte persone sono rimaste sorprese quando gli sceneggiatori della serie hanno evidenziato un forte legame col film in questione.

Così scrive il profilo Twitter di @strangerwriters: "Raramente promuoviamo nuovi film su questo canale... Ma Evil Dead Rise e ST5 hanno qualcosa di piccolo (ma davvero sensazionale) in comune..." Dopodiché ha risposto alle previsioni degli utenti, con frasi del tipo "Niente zombie" e "Caspita, alcuni di voi ci sono andati veramente vicini. Ma... no, niente sigaro". Cosa aspettarci dalla nuova tranche di episodi con Undici, Michael, Will e gli altri personaggi?

In un'altra occasione, i Duffer – sceneggiatori della serie – hanno commentato la sempre più vicina conclusione della saga: "Sette anni fa, pianificammo l'interno arco narrativo di Stranger Things. All'epoca, prevedemmo che la storia sarebbe durata quattro o cinque stagioni. Si è infine rivelata troppo articolata per essere raccontata in quattro, ma – come potrete vedere a breve – ci stiamo dirigendo verso il finale". Per il momento, gli spettatori non possono che speculare sull'atto conclusivo dell'iconica saga: la famiglia Byers sarà più centrale in Stranger Things 5?

Evil Dead Rise (tradotto in italiano ne La casa - Il risveglio del male) è invece un film horror del 2023, scritto e diretto da Lee Cronin. Il sangue, la violenza e le scene disturbanti non rendono certo la pellicola adatta per gli spettatori più suscettibili: non sorprende l'acclamazione di Stephen King per La casa - Il risveglio del male.