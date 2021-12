Stranger Things, Sean Astin favorevole alla campagna social 'Justice for Barb!'

Nella prima stagione di Stranger Things un particolare evento ha scatenato i fan della serie Netflix a tal punto da chiedere giustizia per un certo personaggio: Barb, interpretata da Shannon Purser. "Justice for Barb" è diventata una vera e propria campagna supportata anche dall'attore della seconda stagione Sean Astin.

Mentre il trailer di Stranger Things 4 ci ha riportato ad Hawkins, i fan della serie ricorderanno che il personaggio interpretato da Astin, Bob, è morto prematuramente salvando la famiglia Byers nella seconda stagione. Di recente l’attore si è detto d’accordo con i fan e il movimento Justice for Barb.



"Questo è il punto. Bob ha avuto giustizia, è morto come un eroe. Mentre nessuno sa cosa diavolo sia successo a Barb", ha detto Astin ai microfoni di ScreenRant. "Abbiamo bisogno di giustizia per Barb! Possiamo avere una statua per Bob, una specie di eroe... forse mi ritrarranno mentre cavalco un cavallo...o rinomineranno la scuola Hawkins dedicandola a lui o qualcosa del genere. Ma..che cos'è la giustizia?" ha concluso Astin.



All’epoca dell’uscita della prima stagione di Stranger Things, nel 2016, nessuno si aspettava un tale successo e di conseguenza nessuno si aspettava che la morte di Barb avrebbe avuto questo effetto sul pubblico. Barb era la migliore amica di Nancy Wheeler (Natalia Dyer) ed è stata uccisa dal Demogorgone. La città di Hawkins sapeva solo che la ragazza era svanita nel nulla senza conoscere la triste sorte che le è toccata. La seconda stagione ha offerto un po’ di "giustizia per Barb" mostrandoci come questa perdita abbia avuto un certo impatto su Nancy.

Il co-creatore della serie, Ross Duffer, ha ammesso a The Hollywood Reporter che avevano sempre pianificato di offrire una sorta di giustizia per il personaggio: "È qualcosa che volevamo fare, anche prima della grande ondata che ha coinvolto Barb. Abbiamo iniziato a scrivere questa stagione prima dell'uscita della prima stagione. Ma la trama ha finito per richiedere più tempo del previsto e si è evoluta.”



Mentre i fan si domandano quando uscirà Stranger Things 4, fateci sapere che cosa ne pensate del movimento "Justice for Barb" nei commenti!