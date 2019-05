Stranger Things: Secret Cinema espanderà l'universo della serie in un evento speciale

I fan di Stranger Things che vivono a Londra, o che avranno l'opportunità di visitare la capitale inglese entro la fine dell'anno, stanno per ricevere una bella sorpresa: Secret Cinema ha infatti stretto un accordo con Netflix per riprodurre ed espandere l'universo della celebre serie TV.

Si tratta di un'azienda specializzata nel cosiddetto "live cinema", e che dà per l'appunto vita agli universi dei più celebri franchise cinematografici, come già avvenuto ad esempio con James Bond, Moulin Rounge, Blade Runner, per un'esperienza interattiva totalmente immersiva.

La collaborazione con Netflix segnerà una storica prima volta: Stranger Things è infatti la prima serie TV a ricevere tale "trattamento". L'esperienza dal vivo spazierà dal mondo di Hawkins, Indiana, delle tre stagioni della serie TV, fino a far esplorare ai visitatori anche l'inquietante Sottosopra, ed aggiungerà nuove storyline, personaggi e location, creati appositamente per l'occasione.

Il primo show è previsto per Mercoledì 13 Novembre in una location top-secret di Londra, e i biglietti saranno disponibili per il pre-order a partire dal 28 Maggio. L'esperienza proseguirà poi ogni settimana da Mercoledì a Domenica, fino alla fine dell'anno.

Se avete sempre desiderato visitare il Sottosopra dunque, da adesso c'è la possibilità di farlo, a patto di trovarsi nella capitale inglese. Nel frattempo, sono stati presentati i nuovi character poster di Stranger Things 3, insieme al nuovo trailer della terza stagione di Stranger Things.