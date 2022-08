Stranger Things, la serie Netflix non raggiunge Squid Game come show più popolare

Anche se la stagione 4 di Stranger Things ha battuto diversi record secondo i dati Nielsen, tra cui quello dei minuti visualizzati di uno show nell'arco di una settimana, non è riuscita a raggiungere la popolarità di Squid Game. Secondo Variety lo show sudcoreano rimane il più popolare di sempre, con 1,7 miliardi di ore in totale.

Stranger Things 4 si è 'fermata' a 1,4 miliardi di ore. Numeri incredibili che tuttavia non le hanno permesso di raggiungere Squid Game.

Presentata in anteprima su Netflix nel settembre 2021, Squid Game racconta la storia di un centinaio di persone a corto di soldi che tentano di vincere una serie di giochi infantili ma sempre più letali per poter vincere un'ingente somma di denaro come premio finale.



Il problema è che quando un concorrente viene eliminato subisce la peggiore delle sorti: la morte. Squid Game si è rivelato immediatamente un successo di critica e pubblico per Netflix con una stima di 1,65 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni di disponibilità sulla piattaforma.



Invece Stranger Things 4 ha totalizzato 1,15 miliardi di ore nei primi 28 giorni, diventando la prima serie in lingua inglese di Netflix a superare quel traguardo. Il Volume 2 della stagione 4 ha raccolto così tanti spettatori in così poco tempo dalla data d'uscita (1° luglio) da mandare in crash i server di Netflix.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Stranger Things 4, penultima stagione dello show dei Duffer.