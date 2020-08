Stranger Things: le serie TV sci-fi da vedere se amate gli show di Netflix

La quarta stagione di Stranger Things si sta facendo attendere, anche se sappiamo benissimo che la colpa non è certo della produzione (pandemia globale: presente all'appello). Il dilemma, tuttavia, resta: come ingannare l'attesa nel frattempo? Ma con un binge-watching strategico, ovviamente.

Sappiamo quanto può essere duro l'hangover da serie tv, soprattutto in questo periodo, e per venirvi in aiuto abbiamo pensato di proporvi qualche titolo che, per genere o per tono, per stile o per contenuti, potesse essere nelle corde di chi ha amato Stranger Things, l'operazione nostalgica che viene effettuata sempre più spesso ultimamente (al cinema come in tv), e in generale per chi è fan degli show di Netflix.

Così nel video che trovate sul nostro canale YouTube, Everyeye Plus, ma anche qui riportato nella notizia, vi forniamo un piccolo elenco di serie, prevalentemente di genere sci-fi, che potrebbe essere di vostro interesse, dai classici intramontabili come Buffy e X-Files, agli altri titoli che scoprirete solo cliccando sul tasto play del video... E chissà, magari alcune scelte potranno anche sorprendervi.

E voi invece, avete qualche serie da consigliare agli utenti del sito? Commentate qui sotto al pezzo con i titoli che avreste voluto in lista, e fateci sapere se concordate con le nostre proposte!