Stranger Things, primo sguardo al prequel Stranger Things on Stage

Grazie al regista e produttore della serie Shawn Levy, possiamo dare un primo sguardo alla versione teatrale di Stranger Things, ovvero Stranger Things on Stage che a dicembre debutterà nei teatri inglesi. Questa nuova versione, che amplia ancora di più l'universo attorno cui ruota la storia, fungerà da prequel agli eventi della prima stagione.

Stranger Things: The First Shadow porterà gli spettatori ancora più indietro nella storia. La trama è ambientata come sempre a Hawkins ma nel 1959, molto prima che Will Byers (Noah Schnapp) scomparisse e mettesse in moto la storia che conosciamo. I dettagli della pièce sono ancora segreti, ma per ora sappiamo che la nuova storia sarà incentrata sugli adolescenti di Hawkins la cui vita viene influenzata dall'arrivo di un nuovo studente.

Tre di questi studenti sono Jim Hopper, Joyce Maldonado e Bob Newby, le cui versioni adulte nella serie principale sono interpretate da David Harbour, Winona Ryder e Sean Astin. Poiché la linea temporale dello spettacolo è più vicina alla prima stagione, è probabile che il pubblico assisterà a eventi che si collegheranno direttamente all'inizio della prima stagione di Stranger Things. Probabilmente, nella versione teatrale verranno raccontate le origini di Vecna.

Stranger Things: The First Shadow è scritto da Kate Tefry, scrittrice e co-produttrice esecutiva della serie. Il libro si basa su una storia da lei sviluppata con i creatori della serie Ross Duffer, Matt Duffer e Jack Thorne. L'opera è diretta da Stephen Daldry (The Crown) e dal co-regista Justin Martin. In una dichiarazione ufficiale, i fratelli Duffer non hanno fatto altro che elogiare Daldry e Tefry, condividendo il loro entusiasmo per l'opera:

"Siamo oltremodo entusiasti di 'Stranger Things: The First Shadow". La collaborazione con il brillante Stephen Daldry è stata a dir poco stimolante e Kate Trefry ha scritto una pièce a tratti sorprendente, spaventosa e piena di cuore. Incontrerete nuovi personaggi accattivanti e altri molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l'ora di vedere voi nerd a Londra!".