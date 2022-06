Stranger Things, Shawn Levy ne è certo: 'Il finale sarà un pugno nello stomaco'

Stranger Things è in testa alle classifiche Netflix, tutti la aspettavano con grande impazienza ma a quanto pare, il finale non sarà tutto rose e fiori. A rivelarlo è stato il produttore e regista Shwan Levy, paragonando la conclusione della stagione 4 ad un violento pugno nello stomaco.

"Ti dirò solo che stiamo lavorando sodo sul secondo volume. C'è così tanto da scrivere per quanto riguarda i tempi di esecuzione di questi episodi, su tutti l'episodio nove" ha detto Levy in una lunga intervista con THR. "Avendo visto entrambi gli episodi finali, sono tanto emotivi quanto cinematografici. Porca puttana, sono sicuramente un grande piacere per gli occhi ma, devo essere onesto, il finale è pugno nello stomaco. Non posso dire altro a riguardo".

E su come tutto questo si collegherà all'ultima stagione di Stranger Things, il regista ha detto: "Concludere la prossima stagione significa finire alla grande. Abbiamo idee fenomenali per la quinta stagione e non vogliamo fare errori, vediamo il nostro percorso con chiarezza e sicurezza. Quindi, la quinta stagione sarà senza dubbio epica".

Levy ha poi aggiunto: "Sarà agrodolce per noi da girare e molto agrodolce per il pubblico da guardare. Ma si spera che questo possa essere il finale giusto. É profondamente soddisfacente perché come tutti sappiamo, non possiamo deludere i nostri fan, non possiamo permetterci una cosa simile. Ce la stiamo mettendo tutta".

Insomma, speriamo bene!