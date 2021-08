Stranger Things, Shawn Levy confessa:'Siamo in vista della fine'

Shawn Levy attualmente è impegnato nella promozione di Free Guy, l'action comedy con Ryan Reynolds. Molti fan conosceranno il nome di Levy soprattutto per essere il produttore esecutivo di Stranger Things, attualmente in produzione con la quarta stagione. Ci sarà una quinta stagione? David Harbour ne è sicuro ma un annuncio ancora manc

E nonostante lo show possa davvero continuare, Shawn Levy ha dichiarato a Collider che 'siamo in vista della fine':"I fratelli Duffer sono in vista della fine. C'è un piano e anche quello verrà condiviso non appena si saprà quando uscirà la stagione 4, ma abbastanza presto. Non lo sto inventando, andiamo avanti e c'è un finale di partita" ha dichiarato Levy. In questi giorni tra l'altro un incendio sul set di Stranger Things ad Albuquerque ha colpito la lavorazione dello show.



David Harbour era stato molto più diretto nelle sue dichiarazioni:"Si, penso che stando alla lista degli elementi di discussione con Netflix non dovrei dire che c'è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che fa uno show che potrebbe avere una quinta stagione sono sicuro che quelle persone, se fossi vicino a loro, come lo sono io con i fratelli Duffer, probabilmente tirerebbero fuori cose che potrebbero commuovere più avanti nel corso della prossima stagione. Voglio dire, sapete, fin dall'inizio di questo show ho parlato con loro dell'arco narrativo di questo ragazzo [sceriffo Hopper] e di come sarebbe stato e mi hanno parlato di lui e di cosa sarebbe davvero profondo e commovente".



David Harbour ha dichiarato anche di provare un affetto paterno per Millie Bobby Brown, giovane star della serie.