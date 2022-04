Stranger Things, Shawn Levy spiega:'Ecco quando abbiamo deciso di chiudere con la 5'

Il produttore esecutivo di Stranger Things, Shawn Levy, è consapevole di quanto i fan abbiano atteso la stagione 4 dello show Netflix, ma è convinto che gli appassionati capiranno che tutta questa attesa è valsa la pena. Levy ha parlato anche della scelta della produzione di terminare la serie dopo la stagione 5.

"Anche se potrà sembrare una scusa, quando i fan vedranno la stagione 4, sia per la durata che per la portata cinematografica, sono sicuro che le persone capiranno che l'attesa è valsa la pena. Siamo d'accordo che fa schifo che il pubblico abbia aspettato tutto questo tempo, e proprio per questo alcuni episodi usciranno prima" ha dichiarato Levy. Sul nostro sito potete recuperare l'ultimo trailer di Stranger Things 4.



Intervistato da The Wrap, Shawn Levy ha raccontato il momento in cui è arrivata la decisione di concludere tutta la narrazione di Stranger Things con la stagione 5:"Non ricordo l'ora esatta perché come per tutti gli ultimi due anni hanno avuto un indicatore temporale tutto loro. Qualche tempo fa, ma lo sapevamo da un po'. Sembra la durata giusta di una storia particolare con personaggi particolari. Voglio mantenere lo stesso livello e non prolungarla troppo. Quindi, guidati sempre con la chiarezza della visione dei fratelli Duffer, abbiamo una visione e un programma ben chiaro".



Stranger Things 4 uscirà in due parti, come confermato qualche tempo fa; il primo ciclo di episodi sarà distribuito su Netflix il 27 maggio mentre il secondo sarà disponibile dal 1° luglio.