Stranger Things: Shawn Levy stuzzica i fan su Hopper e Joyce insieme

I fan di Stranger Things che vorrebbero che si creasse 'Jopper', ovvero la coppia formata da Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder) potrebbero essere accontentati nella terza stagione? Possono quantomeno 'aspettarsi molto' dalla terza stagione, come ha dichiarato Shawn Levy prima della cerimonia degli Emmy Awards.

"Non succederà" ha risposto Shawn Levy alla domanda di Variety, con un sorriso che potrebbe nascondere qualcos'altro:"Siamo fan di Jopper, siamo anche fan dell'unione di una forza con un'altra forza nel nostro cast, giusto? Quindi la scorsa stagione, la seconda stagione...riguardava Hopper e Undici, Millie e David. Vediamo cosa succede, ci sarà un sacco di Winona e David nella terza stagione".

Alla domanda diretta sulla possibilità di una svolta romantica fra i due, Levy ha eluso la domanda:"Sai che non posso dire nulla".

Joyce nella seconda stagione aveva una relazione con Bob Newby (Sean Astin), barbaramente ucciso dai Democani dopo aver aiutato Joyce, suo figlio Will (Noah Schnapp) e l'amico Mike (Finn Wolfhard) ad uscire dal laboratorio di Hawkins.

"Sono stato molto esplicito sul mio amore per la dinamica fra Joyce e Hopper, che non mi sembra abbiano avuto molto tempo per esplorarla nella seconda stagione" aveva dichiarato David Harbour a Variety qualche mese fa.

"Adoro la loro dinamica alla Jack Nicholson e Faye Dunaway in Chinatown o Indiana Jones e Marion in I predatori dell'arca perduta. Adoro girare le scene con Winona, mi piacerebbe s'instaurasse un rapporto più stretto fra i personaggi. E se accadesse vorrebbe dire che Will e Undici diventerebbero fratellastri. Mi piacerebbe molto perché Noah Schnapp è il mio migliore amico fra i ragazzi".

La terza stagione di Stranger Things debutterà su Netflix nell'estate 2019.