Stranger Things, Shawn Levy torna alla regia dopo l'incredibile 'episodio di Eddie'

Cosa ci aspetta nel futuro di Stranger Things? Difficile a dirsi, ma, stando alle recenti informazioni trapelate in rete, sembra che la qualità sia destinata a perdurare: basti pensare al coinvolgimento nell'ultima stagione da parte di Shawn Levy, regista dell'episodio Dear Billy nella quarta stagione.

"Credo che, in quello show, io sia rimasto al fianco di Matt e Ross Duffer per tutti questi anni" ha dichiarato. "Dirigo episodi ogni anno, fa parte della nostra fratellanza... ma anche del mio impegno e del mio amore per lo show, perché mi connette al mio essere regista e produttore esecutivo. Ecco perché farò i salti mortali per capire la calendarizzazione e trovare l'occasione di dirigere almeno un episodio".

Levy – che ha diretto la terza e la quarta puntata di ogni stagione – ha inoltre aggiunto: "Quando ho iniziato a lavorare per la stagione uno, si trattava di semplice necessità. Nessuno sapeva cosa stavamo facendo, e io, personalmente, non avevo mai prodotto nulla televisione... ma i fratelli Duffer erano gemelli di trentuno anni con la più grande sceneggiatura che io abbia mai letto. E Netflix ha detto di sì. Il piano iniziale era che i fratelli li avrebbero diretti tutti, e quando stavamo girando gli episodi uno e due è diventato chiaro che eravamo indietro con le sceneggiature. Quindi ho detto: 'Okay, andrò ad Atlanta, così farò il terzo e il quarto solo per farvi guadagnare tempo col sesto, il settimo e l'ottavo' o qualunque cosa fosse".

In altre parole, "la prima stagione è stata pura necessità. Non sapevo che avrei fatto parte di uno dei momenti più iconici nella storia della televisione, con le luci di Natale, il Demogorgone che attraversava il muro e le luci [ortografia] R-U-N".

