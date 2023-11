Stranger Things, ci siamo: David Harbour svela quando partiranno le riprese

Dopo la possibile data d'uscita di Stranger Things 5, la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori ci permette di fare delle ipotesi un po' più concrete anche sulla data di inizio riprese di quella che sarà l'ultima stagione della serie Netflix. Dato che prima dello stop, erano a un passo dall'avvio, David Harbour ha confermato quando accadrà.

David Harbour, interprete di Jim Hopper in Stranger Things, ha avuto modo di aggiornare i fan dello show sui tempi di produzione in occasione del Box Lunch Holiday Gala per Feeding America la notte scorsa. Interrogato dai giornalisti in merito, Harbour non solo ha confermato che tornerà al lavoro la prossima settimana, ma ha anche affermato con coraggio che il team "farà il botto" nell'ultima stagione.

"Voglio fare una dichiarazione audace", ha esordito Harbour. "Ogni anno sembra che lo show diventi sempre più grande ed emozionante. E noi abbiamo la responsabilità di fare il botto nell'ultima stagione. Quindi, se non lo facciamo, scatenatemi addosso tutta la vostra rabbia. Scrivete le petizioni. Avanti, fatelo. Perché io andrò lì la prossima settimana per iniziare e ci metterò tutto il mio cuore. Ho letto alcune delle sceneggiature e nella mia mente sono straordinariamente belle. È il momento. Faremo il botto. Vi consegneremo il finale di cui avete bisogno, che volete, che io voglio".

Il finale della quarta stagione di Stranger Things si è concluso con l'apertura del portale tra il nostro mondo e il Sottosopra proprio nel bel mezzo di Hawkins, preannunciando sostanzialmente una guerra tra i suoi abitanti e le forze malvagie di Vecna.

Oltre all'arrivo della Stagione 5, i Duffer Brothers si stanno preparando anche per il prequel di Stranger Things, che debutterà a breve a teatro a Londra.

Stranger Things: The First Shadow è uno spettacolo teatrale che racconta una storia ambientata molto prima della scomparsa di Will Byers e dell'arrivo di Undici. La nuova produzione di Stranger Things è un prequel ambientato a Hawkins, nell'Indiana, alla fine degli anni '50 e racconta l'arrivo di Henry Creel. Tre dei personaggi principali dello show sono versioni giovani di Hopper, Joyce e Bob.

Per la quinta e ultima stagione bisognerà invece attendere almeno fino al 2025.