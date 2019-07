Stranger Things, lo spericolato stunt di Millie Bobby Brown su Instagram

La terza stagione di Stranger Things è in streaming da qualche settimana e il cast della serie continua a condividere sui social video divertenti di backstage e curiosità varie. L'ultima è stata Millie Bobbie Brown, che interpreta la giovane Eleven.

Nel video vediamo Eleven ruotare vorticosamente per aria, opportunamente agganciata a dei cavi. La didascalia recita: "Ah, tu mi fai girare baby, girare tutto intorno", citando i versi della celebre You spin me round dei Dead or Alive. "Dopo questa ho vomitato" ha aggiunto l'attrice, taggando nel post Sarah Hindsgaul, la parrucchiera ufficiale di Stranger Things (che immaginiamo avrà fatto molta fatica a rimetterle a posto l'acconciatura dopo una simile acrobazia).

"Gira, gira tutto intorno" ha replicato Hindsgaul.

Il video ha ottenuto come prevedibile moltissimi commenti, anche da parte di personaggi famosi.

"Oh mio Dio, io non ce la farei" ha scritto Jessica Chastain.

"Ah, la gioventù" ha commentato Riley Keough. "Io sarei morta".

"È fantastico" ha commentato Stacey Salomon.

"Come un disco, bay, gira, gira, gira... sììììì" è il commento di Vera Farmiga.

Tra i commenti dei fan, @lhxwley scrive: "Ehi, spero tu stia bene... mi è sempre piaciuto vedere come creano queste scene", mentre @sparklymillie ha elogiato "la dedizione che metti nel tuo lavoro."

Sempre su Instagram, recentemente Millie Bobby Brown aveva dedicato un commovente omaggio a un protagonista di Stranger Things. In omaggio alla serie la Nike ha invece messo in vendita delle nuove scarpe da ginnastica ispirate agli anni '80.