Stranger Things, lo spettacolo teatrale sta conquistando davvero tutti!

Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale prequel della fortunata serie TV Netflix ci riporta indietro nel tempo fino agli anni Cinquanta: qui incontriamo una versione più giovane di James Hopper Jr, Joyce, Bob e soprattutto di Henry Creel che, molti anni più avanti, prenderà le sembianze sfigurate di Vecna.

Una storia originale scritta dai Duffer Brothers che in pochissimo tempo sta conquistando davvero tutti: il debutto del 14 dicembre al Phoenix Theatre nel West End di Londra, infatti, ha registrato numeri da record aprendo le porte all'oscura Hawkins del 1950. Se il pubblico è apparso entusiasta (il Demogorgone anche in The First Shadow ha il suo fascino) la critica elogia la regia e le atmosfere non facili da ricreare sul palco di un teatro.

Il The Guardian scrive su Stranger Things: The First Shadow: "C'è velocità, un colpo di scena dopo l'altro e un'immensa maestria nella co-regia di Stephen Daldry e Justin Martin" mentre il Daily Mail parla di pura emozione definendo The First Shadow "magico e drammatico". BBC invece elogia gli effetti speciali e il coinvolgente sound design: "The First Shadow riesce a catturare al meglio l'energia frenetica e adolescenziale dello show televisivo, ma la bilancia con momenti più riflessivi".

L'opera teatrale prequel del famoso show Netflix, però, non convince del tutto The New York Times: "La produzione è sontuosa fino all'imbarazzo, e la vastità dell'opera è difficile da conciliare con le aspirazioni intellettuali piuttosto modeste e la mancanza di originalità dell'opera. Si rimane allo stesso tempo impressionati e un po' sconcertati. La televisione e il cinema non hanno già coperto queste basi? È a questo che serve il teatro?"

Un marchio ben affermato che si è spinto per la seconda volta a teatro ma con l'ambiziosa intenzione di raccontare l'origine di ciò che abbiamo visto sul piccolo schermo di Netflix: se siete curiosi potete dare un'occhiata al trailer di Stranger Things: The First Shadow.