Stranger Things spiega D&D: la serie Netflix aiuta a capire le regole del gioco di ruolo

Un nuovo video rilasciato su YouTube utilizza Stranger Things per spiegare le complicate regole di Dungeons and Dragons, il celebre gioco di ruolo nerd nato nel 1974, e tutt'oggi ancora molto popolare.

Spesso nel corso della serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer sono stati fatti riferimenti a Dungeons and Dragons e altrettanto spesso i bambini sono stati mostrati alle prese con questo amatissimo gioco di cui non tutti conoscono ancora bene le dinamiche. Dunque, quale modo migliore di poterle spiegare se non servendosi di Dustin e compagni?

Tra l'altro, come molti spettatori avranno notato, spesso i protagonisti di Stranger Things fanno riferimento al gioco di ruolo come se questo servisse a spiegare gli eventi terribili che accadono loro. In effetti, tutti i principali antagonisti soprannaturali dello show hanno una controparte in Dungeons and Dragons come ad esempio il Demogorgone nella prima stagione e il Mindflayer nelle stagioni successive. Lo spettacolo si apre tra l'altro, proprio con i personaggi principali che giocano e sembra, che D&D tornerà anche nella stagione 4 di Stranger Things.

Il canale YouTube Still Watching Netflix ha quindi pensato di pubblicare un video che utilizza la serie come veicolo per spiegare le complicate regole del gioco ai nuovi potenziali giocatori. La clip inizia spiegando i ruoli di base nel gioco, con il personaggio Mike che funge da Dungeon Master (colui che gestisce il gioco) e i personaggi Lucas, Dustin e Will che fungono semplicemente da altri giocatori. Il video continua descrivendo le diverse razze e classi con cui si ha a che fare nel corso del gioco e aiuta lo spettatore a capirle, collegandole ad altri personaggi dello spettacolo.