Stranger Things, spin-off su Hopper o film? Cosa sognano i fan per il futuro dello show

I fan di Stranger Things stanno cominciando a subire gli effetti di un'astinenza destinata a protrarsi più del solito: dopo l'assaggio dato dal teaser della quarta stagione, infatti, il rallentamento dei lavori dovuto al coronavirus ha fatto sì che ancora nessuna data saltasse fuori per il debutto dei nuovi episodi dello show.

La fanbase della popolare serie Netflix si è però già portata avanti con il lavoro e, piuttosto che fare supposizioni su ciò che vedremo in questa quarta stagione, ha cominciato a chiedersi quale sarà il futuro di Stranger Things dopo questa nuova tornata di episodi.

Le teorie sono ovviamente le più disparate, ma le voci che si rincorrono con più insistenza sono due: la prima riguarda un possibile film a fare da conclusione allo show, l'altra vorrebbe invece Netflix intenzionata a produrre (magari dopo il gran finale) uno spin-off interamente incentrato su Hopper.

Si tratta, ovviamente, di nient'altro che voci e teorie: la produzione al momento non ha rilasciato alcun indizio al riguardo ed è sicuramente improbabile che qualcosa del genere trapeli prima dell'uscita della quarta stagione. Millie Bobby Brown, intanto, ha le idee chiare: l'attrice vuole che nel futuro di Stranger Things ci sia il matrimonio di Mike ed Eleven; secondo alcuni, invece, Hopper potrebbe non essere l'unico prigioniero dei russi in Stranger Things 4.