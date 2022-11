Stranger Things, niente spinoff sui protagonisti? I Duffer: 'Chiuderemo tutti gli archi'

Quando si è iniziato a parlare di spinoff per Stranger Thhings, i Duffer Brothers sono stati chiari fin dall'inizio: sarebbero stati qualcosa di completamente diverso e non avrebbero coinvolto i vecchi personaggi. Ora arriva la conferma però con una dichiarazione che, per alcuni di loro, preoccupa: chi morirà?

Con la fondazione della Upside Down, casa di produzione di proprietà dei Duffer Brothers e che secondo le anticipazioni si occuperà h24 del franchise di Stranger Things, sembra chiara l’intenzione di creare un grande universo cinematico. La stanno prendendo talmente sul serio che, a quanto pare, starebbero coinvolgendo anche Kevin Feige in Stranger Things: chi meglio di lui come consigliere in questo settore. Ma da qui agli show – o eventuali film – derivativi, deve passare ancora una quinta e ultima stagione della serie madre.

Non sarebbe strano, una volta conclusa quest’ultima, riprendere per gli show alcuni archi e personaggi non del tutto conclusi – proprio The Walking Dead sta facendo così per ben tre show sequel – ma a quanto pare per i Duffer questa non è un’opzione: "Abbiamo così tanti personaggi ora, la maggior parte che sono ancora in vita. È importante concludere quegli archi poiché molti di questi personaggi sono cresciuti, dalla prima stagione. Quindi è un atto di equilibrio, tra dare loro il tempo di completare gli archi dei loro personaggi, ma anche legare queste questioni in sospeso e fare le nostre rivelazioni finali”.

Il fatto che non si possa pescare fra questi personaggi non implica però che non si possa scommettere, invece, su quelli deceduti. Ormai sono passati diversi mesi dal finale della quarta stagione, ma se non volete rovinarvela sta per seguire uno spoiler. Stiamo ovviamente parlando di Eddie Munson di Joseph Quinn, che nel giro di una sola stagione è diventato il personaggio più amato in assoluto. A dire il vero, i Duffer hanno discusso di un suo possibile ritorno in Stranger Things 5, ma sembrerebbe più probabile (e furbo) utilizzarlo per uno show tutto suo che di certo farebbe faville.

