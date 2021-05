Stranger Things, nella stagione 4 tornerà uno dei personaggi più controversi della serie?

In attesa di svelare la data di uscita dei nuovi episodi, Netflix ha diffuso in rete due nuovi teaser ufficiali di Stranger Things 4, il secondo dei quali ambientato nella Rainbow Room in cui è cresciuta Undici all'interno dei Laboratorio Nazionale di Hawkins.

Oltre ad anticipare il possibile ruolo del dottor Martin Brenner (Matthew Modine) nel nuovo arco narrativo, il riemergere del passato di Undici potrebbe indicare il ritorno di uno dei personaggi più controversi della serie, ovvero Kali Prasad, introdotta nell'episodio 2x07 di Stranger Things 2 ambientato a Chicago.

Come Undici, Kali è cresciuta nella struttura di Hawkins e possiede dei poteri speciali: è in grado di creare allucinazioni nella mente delle persone, facendo vedere cose che in realtà non esistono. Durante il suo viaggio a Chicago, il personaggio di Millie Bobby Brown ha scoperto che Kali è a capo di una banda di strada che stava rintracciando gli ex membri del laboratorio per vendicarsi di tutte le loro malefatte. Nonostante il passato in comune, però, Undici non era d'accordo con i metodi estremi della ragazza, e alla fine si separarono quando Undici decise di tornare a Hawkins per aiutare i suoi amici.

