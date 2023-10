Stranger Things, la star di Eddie ricorda il provino: 'Fu insolito e disarmante'

È ancora presto per prevedere se Eddie tornerà o meno in Stranger Things 5, ma, nell'attesa dei nuovi episodi, abbiamo l'occasione di scoprire nuovi dettagli sul personaggio grazie alle parole dell'attore: in una nuova intervista, infatti, Joseph Quinn ha definito il provino come "insolito e imbarazzante".

"Nessuna riunione, nessun tentativo di scoprire la chimica tra due attori, nessun lungo processo. È stato tutto quanto piuttosto insolito a disarmante". Ecco le parole del giovane attore, ricordato anche per Overlord, Dickensian, I miserabili e Strike. Ha inoltre esplicitato tutte le sue preoccupazioni in merito: "Stavo aspettando che i fratelli Duffer, un bel giorno, si rendessero improvvisamente conto di aver commesso un grosso errore".

Gli ultimi episodi hanno dimostrato che si sbagliava, perché Edward "Eddie" Munson è entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo degli spettatori. Introdotto nella quarta stagione dello show, era il leader dell'Hellfire Club alla scuola superiore di Hawkins, nonché un grandissimo amico Dustin Henderson – il loro legame si sarebbe rinsaldato di episodio in episodio.

Riguardo la quinta stagione di Stranger Things, invece, le informazioni sulla trama e sulla data d'uscita sono ancora scarse, ma alcuni elementi stimolano tutta la nostra immaginazione: un regista di Stranger Things 5 ha definito il suo primo episodio come "fantastico", mentre il prequel teatrale on Stage, unito al libro scritto da Millie Bobby Brown, contribuiranno certamente ad arricchire le giornate degli appassionati.

Alcune indiscrezioni suggeriscono un'eventuale pubblicazione su Netflix nel 2025, soprattutto alla luce degli scioperi in corso. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte dei fratelli Duffer o della piattaforma stessa.