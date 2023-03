Stranger Things, una star contro Hollywood: 'Mi ha spinta a preferire lo streaming'

La vita e la carriera nel mondo di Hollywood può essere molto complicata e negli ultimi anni parecchie star hanno puntato i riflettori in quella direzioni smascherando parecchi comportamenti tossici. Una delle ultime attrici a prendere la parola in merito è stata Grace Van Dien, apparsa nella quarta stagione di Stranger Things nei panni di Chrissy.

Grace Van Dien sembra avere tutto dalla vita. Ha avuto un ruolo importante in una serie televisiva di successo ed è ammirata per le sue abilità recitative nei videogiochi. Ma c'è un lato oscuro nelle sue esperienze hollywoodiane. Ecco perché ha scelto di dedicarsi a più progetti per lo streaming.

Durante un recente livestream su Twitch, la 26enne Van Dien ha confessato di aver avuto alcune esperienze terribili, la peggiore delle quali è stata quando un produttore cinematografico di cui non ha fatto il nome le ha fatto una proposta per un rapporto sessuale a tre. "Il fatto è che negli ultimi progetti a cui ho lavorato non ho avuto le migliori esperienze con alcune delle persone per cui ho dovuto lavorare", ha detto la Van Dien. "E con lo streaming, posso scegliere chi frequentare, con chi parlare, ecc. ecc.".

L'attrice ha quindi aggiunto: "In uno degli ultimi film che ho fatto, uno dei produttori mi ha chiesto di assumere una ragazza con cui andava a letto, e poi mi ha chiesto di fare una cosa a tre con loro. E quello era il mio capo. Non l'ho fatto e ho pianto perché ero rimasta sconvolta".

Van Dien ha interpretato Chrissy nella quarta stagione di Stranger Things. È apparsa anche in serie come White Famous, The Village e The Rookie. È la figlia dell'attore di Starship Troopers Caspar Van Dien e la pronipote della leggenda di Hollywood Robert Mitchum.

Per quanto riguarda la serie dei record di Netflix, le riprese di Stranger Things 5 inizieranno a breve per una finestra d'uscita prevista entro il 2025. Matthew Modine spera di tornare per il finale.